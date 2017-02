ZVEZDA POBIJEDILA CIBONU, PARTIZAN IZGUBIO OD CEDEVITE

Podjeli Facebook

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su u Beogradu ekipu Cibone sa 69:56 u utakmici 22. kola Jadranske lige, dok su košarkaši Partizana u Zagrebu poraženi od Cedevite rezultatom 79:67.

Crveno-bijeli su tim trijumfom prekinuli seriju od tri uzastopna poraza u svim takmičenjima. Izabranici Dejana Radonjića su prvi na tabeli regionalnog takmičenja sa 21 pobjedom i jednim porazom.

Cibona sada ima skor od 11 pobjeda i isto toliko poraza i peta je na tabeli Jadranske lige.

Najefikasniji u ekipi Zvezde bili su Ognjen Kuzmić i Luka Mitrović sa po 12 poena, Nejt Volters je dodao poen manje, a Ognjen Dobrić i Branko Lazić devet.

Radonjić je na ovom meču pružio šansu svim igračima, igrali su i Stefan Jović, Dobrić, kao i Boriša Simanić koji se vratio poslije povrede.

U redovima Cibone najbolji su bili Ante Gospić i Paolo Marineli sa po devet poena.

Utakmica u hali „Aleksandar Nikolić“ počela je u laganom ritmu. Ekipe su se na početku smjenjivalje u vođstvu, da bi Zvezda poslije pet minuta igre i poena Ognjena Kuzmića i Luke Mitrovića otišla na plus šest – 12:6.

Cibona je na trenutak uspjela da priđe na 14:13, ali je Zvezda u posljednja dva minuta prve četvrtine pojačala odbranu i dolazila do lakih poena iz tranzicije na drugoj strani i tako je serijom 8:0, koju su predvodili Nejt Volters i Ognjen Dobrić, okončala taj period igre.

U finišu prve četvrtine centar Crvene zvezde Milko Bjelica se poslije jednog poentiranja povrijedio i nakon toga nije vraćao u igru.

Crveno-beli su u istom ritmu nastavili i u drugoj četvrtini. Volters je u tim trenucima bio izuzetno raspoložen za igru, pogađao je s distance, proigravao saigrače i igrao je čvrstu odbranu na Skotu Rejnoldsu.

Zvezda je u jednom trenutku imala i 16 poena prednosti, ali je Cibona preko Nebojše Joksimovića i Emira Sulejmanovića uspjela da priđe na jednocifreni zaostatak.

Ognjen Dobrić je trojkom u posljednjem minutu prvog poluvremena prekinuo seriju promašaja crveno-bijelih i ponovo doveo svoj tim do dvocifrene prednosti – 40:29, a tim rezultatom se i otišlo na odmor.

Delovalo je da Zvezda otpor gostiju iz Zagreba u potpunosti slomila početkom treće četvrtine. U petom minutu tog perioda igre nakon trojki Mitrovića i Lazića tim Dejana Radonjića imao je prednost od 20 poena – 55:35, ali crveno-bijeli su ušli u seriju grešaka i promašaja, što Cibona koristi i na kraju treće dionice serijom 11:0 prilaze na 46:55.

Ekipa Damira Mulaomerovića poslije poena Ante Gospića imala samo sedam poena zaostatka, da bi na drugoj strani Volters s linije za slobodna bacanja okončao period od šest minuta bez poena.

Upravo ti poeni ponovo su pokrenuli crveno-bijele, koji su se veoma brzo vratili na dvocifrenu prednost i u laganom ritmu priveli meč kraju.

Zvezda u narednom kolu Jadranske lige gostuje skopskom Karpošu, dok Cibona dočekuje Cedevitu.

Izvor: RTS